Etter mange langdryge og tunge julemåltider kan det være deilig med en annerledes aperitiff. Syrlig og frisk tranebærjuice med et hint av kanel og julens smaker passer perfekt når du vil imponere gjestene dine med noe annet enn glovarm gløgg på juleselskapet.

Marianne de Bourg står bak bloggen Ingeniørfruen, og har også laget denne oppskriften. De Bourg forteller at denne friske punsjen passer perfekt til julens fester og middagsselskaper.



- Kald punsj med julens smaker er et spennende og enklere alternativ til gløgg. Punsjen kan lages dagen før, siden den bare blir bedre av at den får stå og trekke. I tillegg er det veldig greit at du kan ta den den fiks ferdig ut av kjøleskapet når gjestene kommer, sier matbloggeren.



De Bourg forteller at du med fordel kan bruke rød juice og rød pynt for å komme i julestemning.



- Tranebærjuice og tørkede tranebær smaker for eksempel kjempegodt. Eller granateplejuice og frøene fra et friskt granateple. I tillegg kan du også bruke andre hele krydder, for eksempel lekker stjerneanis, tipser bloggeren.

De Bourg forteller at man fint kan lage punsjen uten alkohol, ved å erstatte rom og likør med 1 liter appelsinjuice, eplejuice eller mangojuice.



- Og hvis du ikke har Cointreau, kan du bruke en annen sitruslikør, som Grand Marnier eller Bols Triple Sec Curacao, tipser bloggeren.



Bruk oppskriften som en veiledning og bruk den juicen og det krydderet du har tilgjengelig.



Foto: Marianne de Bourg/Ingeniørfruen