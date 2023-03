Bellini med bringebær

Dette er oppskriften på en fruktig bellini til kokebokforfatter og matblogger Monica Csango fra boken «Til å spise opp».



– Mormor lærte meg at gjestene skal få et glass straks de kommer inn døren. Server forretten stående sammen med en velkomstdrink: Noen gode saltede mandler som du har ristet og saltet i en panne, noen gode skiver serranoskinke, litt kald honningmelon på et fat, og en skål med deilige oliven - og du har snacks til drinken, forklarer Monica.



Tips! Denne fremgangsmåten kan du bruke på alle typer frosne bær, hvis du ønsker å eksperimentere med andre bærsmaker.



Foto: Marcel Lelienhof / Gyldendal Forlag