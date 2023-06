Sangria er en nydelig og fruktig drink som kan lages på mange ulike måter. Her har vi laget den med rosévin, jordbær, moreller og aprikos for en sommerlig vri. Du kan også lage sangria med rødvin, eller hvit sangria. Ønsker du å variere drinken litt kan du bytte ut med andre frukter og bær.







Tips: Velg en rosévin du liker selv. Jo lysere rosé, jo blekere sangria.



For en sprudlende sangria kan du erstatte rosévinen med en perlende variant.