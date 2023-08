«If you like piña coladas, and getting caught in the rain» - er det mulig å høre piña colada uten å tenke på den klassiske sangen av Rupert Holmes?



Denne cocktailen er en tropisk drøm, og består av hvit rom, kokoskrem og fersk ananasjuice. Pynt gjerne med en skive ananas og et cocktailbær for å drømme deg litt ekstra bort.