Hvit sjokolade-panna cotta

Finhakk sjokoladen og ha den over i en bolle. Splitt vaniljestangen på langs og skrap ut frøene.

Sil blandingen over sjokoladen. Rør til sjokoladen har smeltet, bruk gjerne en stavmikser, men pass på så du ikke visper inn mye luft. Blandingen skal være helt glatt og jevn. Rør til slutt inn kefir.

La gjerne blandingen bli romtemperert før du fordeler den i små skåler eller glass, og la puddingen stå kaldt til den stivner, minst 4 timer og gjerne natten over.

