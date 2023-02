Karamellpudding uten fløte

Sett formen over i et vannbad med nok kokende vann til at det kommer over halvveis opp på formen. Bak karamellpuddingen ved 130 grader i cirka 2,5 timer, eller til puddingen akkurat har satt seg. Er du usikker på om puddingen er ferdig, kan du stikke i den med en kniv. Sitter det igjen væske på kniven kan du la den stå fem minutter til før du sjekker på nytt. Er kniven helt ren er puddingen ferdig.