Sjokolademoussegrav med spiselig jord er desserten hvis du vil gå fullt inn i Halloween-feringen. Ganske skummelt, men også veldig godt!



Pass på at sjokolade -og eggeblandingen ikke er for varm når du tilsetter kremen, for da kan kremen smelte og miste masse volum. Den må heller ikke være for kald, men romtemperatur er bra.