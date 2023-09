Finn frem en helt tett form som rommer 1,8 - 2 liter. Spray formen lett med formfett og tørk av det overflødige fettet. Dette gjør at gelekaken løsner lettere fra formen når den er ferdig.

Rydd klart en plass i fryseren slik at du enkelt kan ta formen inn og ut av fryseren. Sørg for et stabilt underlag, slik at formen står støtt inni fryseren.

Finn frem en bolle og en visp. Ha 2 pk oransje gelepulver i bollen og tilsett 4 dl kokende vann. Rør rundt med vispen til gelepulveret har løst seg opp. Hell den flytende, oransje geleen i formen og sett formen i fryseren i 45-60 minutter. Geleen vil da ha stivnet.

Løs opp 2 pk grønn gelepulver i 4 dl kokende vann. Avkjøl geleen i romtemperatur i ca. 10 minutter. Hell så den flytende, grønne geleen i formen og sett formen tilbake i fryseren i 45-60 minutter.

Løs opp 2 pk gul gelepulver i 4 dl kokende vann. Avkjøl geleen i romtemperatur i ca. 10 minutter. Hell så den flytende, gule geleen i formen og sett formen tilbake i fryseren i 45-60 minutter.

Løs til slutt opp 2 pk brun gelepulver i 4 dl kokende vann. Avkjøl geleen i romtemperatur i cirka 10 minutter. Hell så den flytende, brune geleen i formen og sett formen tilbake i fryseren i 45-60 minutter eller i kjøleskapet over natten.

Finn frem et egnet kakefat. Fyll opp vaskekummen med skikkelig varmt vann, men ikke høyere enn at formen kan stå i kummen uten at vannet dekker over formen. Sett formen i det varme vannet i noen sekunder.

Mens formen står i det varme vannet, kan du løsne geleen fra kanten av formen med en skarp kniv. Vær rask – for her er det viktig å følge med! Lar du formen stå for lenge i det varme vannet, smelter geleen for mye og du ødelegger kaken.

Når du merker at geleen begynner å løsne fra kanten, løfter du formen ut av vannet. Legg kakefatet over formen og hvelv gelekaken over på kakefatet.