Karamellpudding med pasjonsfruktsaus

Smelt sukkeret til gyllen karamell i en tykkbunnet kasserolle. Hell karamellen i en avlang brødform, cirka 1,5 liter. Hold formen med et kjøkkenhåndkle så du ikke brenner deg. Vend på formen så bunnen er jevnt dekket, det er ikke nødvendig å dekke sidene.

Visp eggene forsiktig sammen i en bolle. Ikke visp for mye - da kan det bli luftbobler i puddingen. Visp melken inn i eggeblandingen. Sil og hell blandingen over i formen som er dekket med karamell.

