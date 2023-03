Kok opp og la fløtemelken trekke smak mens gelatinplatene bløtlegges i kaldt vann. Finhakk sjokoladen og ha den over i en bolle.

Kok opp og la fløtemelken trekke smak mens gelatinplatene bløtlegges i kaldt vann. Finhakk sjokoladen og ha den over i en bolle.

Varm opp fløtemelken på nytt og løs opp gelatinplatene i den varme væsken. Sil blandingen over sjokoladen.

Varm opp fløtemelken på nytt og løs opp gelatinplatene i den varme væsken. Sil blandingen over sjokoladen.

Fordel blandingen i fire skåler eller glass og la pannacottaen stå kaldt til den stivner, gjerne natten over.

Fordel blandingen i fire skåler eller glass og la pannacottaen stå kaldt til den stivner, gjerne natten over.