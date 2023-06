Ispinne med granola og gresk yoghurt er kanskje verdens kuleste frokost! Tenk så glade barna blir hvis de får tilbud om is til frokost.



Tips: Bland biter eller skiver av bær eller frukt sammen med yoghurten for litt ekstra glede å bite i. Tilsett gjerne 4 ss havregryn, 2 ss linfrø eller 2 ss chiafrø i smoothie-isen, så får du et komplett lite is-måltid.



Tilberedningstiden er ikke medregnet frysetid.