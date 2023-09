Noen ganger har man lyst på en dessert - uten å måtte jobbe så hardt for det. Dalgona-is er perfekt for deg som elsker desserter med smaken av kaffe. I tillegg den er klar på ti minutter.



Desserten kombinerer et luftig dalgona-skum med vaniljeis og mørk sjokolade. Dalgona-kaffe er en type kaffe som lages ved å piske pulverkaffe, sukker og kokende vann til et luftig mousse-lignende skum. Enkelt, og veldig, veldig godt.