Tilsett det kalde smøret i terninger og kjør sammen slik at smøret blir godt fordelt.

Tilsett det kalde smøret i terninger og kjør sammen slik at smøret blir godt fordelt.

Deigen bør avkjøles over natten, eller minimum i en time før den skal kjevles.

Deigen bør avkjøles over natten, eller minimum i en time før den skal kjevles.

Forvarm ovnen til 170 grader. Kjevle deigen tynt mellom to bakepapirark, og fôr terteringen din. Her er det brukt 2 litt mindre ringer uten bunn, men dette kan du velge selv.

Forvarm ovnen til 170 grader. Kjevle deigen tynt mellom to bakepapirark, og fôr terteringen din. Her er det brukt 2 litt mindre ringer uten bunn, men dette kan du velge selv.