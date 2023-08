Best epleterte får du når du bruker norske høst- og vinterepler. Det mener konditor Sverre Sætre, som gir deg denne enkle oppskriften på en klassisk terte.



Epler med mye syre og smak er fantastisk godt sammen med smør, sukker og kraftige kremer med mye sødme, som ofte serveres sammen med kakene. Selv en enkel terte blir derfor en stor smaksopplevelse om du bruker de rette eplene.



Når du skal kjevle tertebunn, kan det ofte være et problem å få den tynn nok uten at den sitter fast i arbeidsbordet. Et lite knep for å unngå dette, er å kjevle tertedeigen ut mellom to ark med bakepapir. Når bunnen er tynn nok, legges den med bakepapiret på i kjøleskapet i ca. 10 minutter. Ta tertedeigen ut når den er blitt kald og stiv, for da er det bare å dra av bakepapiret på begge sider og legge tertedeigen i formen.



Du trenger en terteform med løs bunn, 16 cm i diameter.



Oppskriften er hentet fra boken «Frukt og bær» av Sverre Sætre (Forlaget Press).