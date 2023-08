Mini eplepai er perfekt når du vil ha noe lettvint, sprøtt, syrlig og godt. Butterdeigen kjøper du ferdig i frysedisken, og til åtte små epleputer trenger du kun ett stort eple.



Pass på at du legger eplebitene i god klaring fra deigkanten, og at du lar væsken fra eplene og sukkeret ligge igjen i bollen. Det er for å sikre et knasende sprøtt resultat.



Nøkkelen til knasende suksess ligger i steketid. Tas de ut fra ovnen for tidlig vil de falle sammen og bli seige. Tertene skal blåse seg opp og få en fin gyllen farge uten å bli for mørke. Skru gjerne ned temperaturen til 200 grader imot slutten.



Mini-eplepaier spises helst lune og smaker ekstra godt med litt is eller lettpisket krem til.