Våren er rabarbratid, men selv om sesongen er kort går det fint an å fryse rabarbra. Dermed kan du servere den deiligste rabarbradessert midt på vinteren.



Rabarbra og jordbær smaker veldig godt sammen, så putt gjerne noen røde bær i smuldrepaien.



Nøtter passer også godt i en smuldrepai, og her er det brukt valnøtter i smuldretoppingen. Du kan bruke de nøttene du liker best, og det er også mulig å erstatte nøtter med for eksempel havregryn hvis du ikke liker eller er allergisk mot nøtter.



Denne smuldrepaien er laget i en ildfastform som rommer cirka 1 liter.



