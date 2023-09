Krydret gresskarpai

Denne gresskarpaien er mild på smak og inneholder typiske høstkrydre som kanel og muskat. Liker du paien mer krydret, kan du tilsette enda mer kanel og gjerne en teskje ingefær. For en karamellaktig smak, erstatter du halvparten av sukkeret med brunt sukker. Bruk en paiform som er 24 cm, og velg gjerne en med løs bunn. Når du forsteker et paiskall, kan du bruke ukokte erter, ukokt ris eller mynter. Krøll bakepapiret godt og lenge før du til slutt bretter det ut og legger det i formen. Da unngår du stivt papir som skjærer i deigen. Gresskarpaien smaker godt litt lun, men kan også spises kald. Før servering kan paien pyntes med et lite kaneldryss og en dott lettpisket krem.