En litt annerledes rabarbrapai med geometrisk mønster og mandelfyll. En kake som gjør seg godt på kakebordet, både fordi den er fin å se på og fordi den smaker nydelig!



Å lage en geometrisk rabarbraterte er ikke så komplisert, men det kan by på hodebry og frustrasjon. Derfor har jeg noen få tips til hvordan du får en perfekt rabarbraterte, hver gang:



Velg rabarbrastilker med lik bredde. Dette gjør det mye enklere å få et geometrisk mønster når du skal pusle sammen bitene.



Legg tid i kuttingen av alle rabarbraene så du får så like, diamantformede biter som mulig, som er lette å pusle sammen.



Test mønsteret på kjøkkenbenken før du begynner. Du kan forme rabarbraen som en stjerne først, for så å fylle inn og legge et så geometrisk mønster som mulig ut ifra dette, eller mønsteret som vist på bildet.