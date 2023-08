Mille feuille med epler og mascarponekrem

Tin og kjevl ut butterdeigen til 3 tynne rektangler, cirka 10 x 30 cm. Skjær dem eventuelt litt til slik at alle tre flakene har omtrent samme størrelse og fasong. Legg dem over på et stekebrett med bakepapir. Prikk butterdeigen lett med en gaffel, dryss over et jevnt lag melis og la butterdeigsflakene hvile et kjølig sted i 30 minutter.