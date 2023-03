Tropisk Eton mess

Vær nøye med at det ikke er rester av eggeplomme i hviten, for er det det vil ikke marengsen bli stiv. Pisk eggehvitene halvstive ved middels hastighet.

Fyll marengsen over i en sprøytepose og sprøyt ut små fine pikekyss på et stekebrett dekket med bakepapir. Stek dem i cirka 1 time, til de er sprø utenpå og myke inni. Avkjøles i romtemperatur.

