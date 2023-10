Aperol Spritz-dessert er en kjempegod dessert inspirert av den populære, italienske drinken Aperol Spritz.



Desserten er som en ostekake i glass, med Aperol både i ostefromasjen og gelélaget. For øvrig smaker kaken nydelig av appelsin. På toppen er det laget isterninger av hvitvin. Start kvelden i forveien med å lage desserten, for den bør stå i kjøleskapet over natten før servering.



Oppskrift: Kristine Ilstad/Det søte liv.