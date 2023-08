Karamellkokte epler med toffeesaus

Kok ut karamellen med eplemost (eller vann) og legg eplene og en bit kanelstang i karamellsausen/kokelaken. La eplene trekke/syde i til de blir knapt møre, cirka 25 minutter. Legg på et «lokk» av bakepapir slik at eplene ikke flyter opp. Hvis du ikke skal bruke eplene med det samme, kan de avkjøles i laken.

