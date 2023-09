Disse spøkelsesfløtebollene er perfekte til Halloween! De kan gjerne dyppes i mørk eller hvit sjokolade. Pynt med et dryss av knuste frysetørkede bringebær eller rålakris-pulver (eller begge deler).

Tips: Når du koker sukkerlaken er det viktig at kasserollen er helt ren og at du ikke rører i sukkerlaken under koking. Da kan nemlig sukkeret krystallisere seg og du må begynne på nytt.