Tin butterdeigsplatene på kjøkkenbenken. Del eplene i to og fjern kjernehuset. Press sitronsaften over en bolle og tilsett 1 dl kaldt vann. Skjær eplene i tynne skiver (tykke skiver vil knekke/brekke når de skal rulles til roser) og ha epleskivene over i sitronvannet.

Kjevl butterdeigsplatene ut til ca. 12 x 24 cm og del hver plate i to på langs slik at hver butterdeigsstripe måler omtrent 6 x 24 cm. Smør butterdeigstripene med et tynt lag aprikossyltetøy og dryss over litt kanel.

Hell epleskivene over i en sil og la de få dryppe godt av seg. Lag en rose om gangen. Legg epleskiver langs med den ene langsiden av butterdeigen. Skivene skal legges slik at skallsiden er halvveis utenfor butterdeigskanten samtidig som skivene overlapper hverandre. Brett den nederste delen av butterdeigen over den øverste og halvveis opp på epleskivene slik at en pen eplekant stikker ut.

Begynn i den ene enden og rull forsiktig sammen mens du passer på at epleskivene holder seg på plass. Legg eplerosen rett over i en smurt muffinsform slik at den bevarer formen. Fortsett sånn til du har laget alle rosene og stek dem midt i ovnen ved 190 grader i ca. 40 minutter, eller til deigen er stekt. (Hvis epleskivene er i ferd med å bli veldig mørke kan du dekke til rosene med litt løstsittende aluminiumsfolie underveis i stekingen.)