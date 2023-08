Bakte epler med marsipan og nøtter

En veldig god og enkel dessert er bakte epler. Behold skallet på eller skrell eplene og la de få en runde i sukker og kanel før de fylles med en marsipan- og nøtteblanding.



Tips:

En annen variant er å skrelle eplene for så å rulle dem i en blanding av sukker og kanel før du fyller dem.

Serveres med for eksempel is og en tykk «karamellsaus» laget ved å varme pålegget HaPå sammen med litt fløte.