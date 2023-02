Kremen skal være fast nok til at du kan bruke hendene til forsiktig å rulle små egg. Kremen vil allikevel fort bli klissete når den håndteres, så det kan være lurt å drysse hendene med melis mens du ruller.

Sjokoladeeggene bør ikke være for store da kremfyllet er ganske mektig, en halv spiseskje kremfyll per egg burde holde.

Om du ønsker å lage egg med en gul plomme i midten farges en liten del av kremen gul med fargepasta. Rull små kuler av gul krem, rull så en større kule med hvit krem som trykkes flat. Legg den gule kulen i midten og pakk det hvite rundt og form som et egg.