Sjokoladesaus

Kok opp smør, sukker og fløte i en tykkbunnet kjele under omrøring. La blandingen småkoke under konstant omrøring i ca 2 minutter.

Brekk opp sjokoladen og rør inn litt om gangen. Rør til all sjokoladen er smeltet og sausen har blitt blank og tykk.

