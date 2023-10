Pumpkin spice tiramisu

For noen er smaken av høst ikke bare epler og fårikål, men også pumpkin spice. De fleste nyter den i form av den krydrede kaffekoppen, mens andre lar seg inspirere av gresskarkrydderet i matlaging også.



– Etter å ha gått forbi utallige reklamer for «pumpkin spiced latte» kom denne ideen da vi skulle lage tiramisu en sen novemberkveld. Tiramisu er en av favorittene her i huset, og denne varianten med gresskar traff midt i blinken. Rett og slett en klassiker med en deilig smak av høst, skriver Fredrikke Gullbekk og Andreas Offenberg om oppskriften.



Paret står bak matkontoen @detserveres og oppskriften er hentet fra kokeboken deres «Det Serveres – treretters menyer for fire årstider».