Arme riddere er en enkel og smakfull klassiker. Her lages desserten i form, så du kan lage til flere personer på én gang.



Du kan også lage arme riddere i form dagen i forveien og kutte opp brødskivene i mindre terninger. La da brødet trekke til seg eggeblandingen over natten før du har brødet i en brødform sammen med blåbærene.



Her er vår oppskrift på klassiske arme riddere.