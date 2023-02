Lammeburger med aioli-dressing

Til aiolien bruker Greni bakt hvitløk. En enkel variant lager du ved å legge en hel hvitløk, med skall og alt, på en stekeplate og steke den på 200 C i 30–45 minutter. Vil du gå for en mer avansert variant, snitter du toppen av en hel, uskrelt hvitløk, slik at alle feddene kommer til syne. Drypp litt olivenolje over hvitløken eller legg på en klatt smør. Dryss så med Maldonsalt og nykvernet sort pepper før du pakker hvitløken inn i aluminiumsfolie og steker den i ovn på 200 grader i 30–45 minutter. Bakt hvitløk er godt til mange slags sauser og hvitløksbrød.