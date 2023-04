Chiliketchup

Forvarm ovnen til 160 grader. Skjær tomatene i to og legg dem med skinnet ned på et bakepapir på et stekebrett og ha over olivenolje og timianblader. Stek dem i ovnen i en time eller til de er myke. Avkjøl noe og kjør dem så i en blender sammen med chilien. Ha ketchupen over i en liten kjele og ha i rødvinseddik, brunt sukker og litt limesaft. Kok opp og la den småkoke i tre kvarter eller til den begynner å tykne. Smak til med salt og pepper.