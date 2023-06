Gresk kyllingburger med tzatziki

Ingenting er som å sette tennene i en saftig burger med spennende tilbehør. Noen ganger vil du bruke godt med tid, kverne kjøtt og lage burgerbrød selv til hjemmelaget burger. Andre ganger trenger du en rask variant på de dagene du har knapt med tid.



Nå bugner også butikkene av spennende grillserier, så her kommer et forslag til hvordan du kan jazze de opp litt! Du kan bruke den burgeren du vil. Her har jeg laget den gresk-inspirerte burgeren med ferdig kyllingburger.