Kringle med sukker og kanel

Dette er en klassisk og veldig god kringle med sukker og kanel. Ha gjerne tykke striper melisglasur på den fortsatt litt lune kringla, sånn at melisen nesten smelter litt ned i svinger og deilige groper. Man kan gjøre det så fancy man bare vil, men en enkel kringle blir aldri feil. Bløtlegg gjerne rosinene i forkant, slik at de blir ekstra saftige. Eventuelt kan du gi dem et raskt oppkok for så å avkjøle dem før bruk. Tørk rosinene på et kjøkkenhåndkle før bruk. Oppskriften holder til en stor kringle til et stort stekebrett. Hvis ønskelig kan du lage to litt mindre kringler. Da kan steketiden forkortes noe.