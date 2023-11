Kardemommeknuter

Smelt smøret i en kasserolle, tilsett melken og varm blandingen til cirka 25 grader. Smuldre gjæren i en bakebolle og hell over væsken. Rør til gjæren er oppløst.

Smelt smøret i en kasserolle, tilsett melken og varm blandingen til cirka 25 grader. Smuldre gjæren i en bakebolle og hell over væsken. Rør til gjæren er oppløst.