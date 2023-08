Wienerstang med eple og vaniljekrem

Ta deigen ut av kjøleskapet og kjevl den ut på et melet bakebord. Prøv å få en firkant på cirka 25 x 25 cm, men la den midterste delen (like stort som smøret) være omtrent like tykk som yttersidene til sammen.

Legg smøret på midten av firkanten og brett over kantene slik at smøret er helt dekket (pakket inn), prøv å unngå luftlommer. Pakk «deigpakken» godt inn i plastfilm og la den hvile 30 minutter i kjøleskapet.

