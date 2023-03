Smuldre gjæren i bakebollen, hell over melken og rør til gjæren er oppløst.

Kjevl deigen ut til et stort rektangel, cirka 40 x 60 cm. Bland sammen brunt sukker og kanel. Pensle eller smør smøret jevnt utover leiven. Dryss over sukkerblandingen.

Brett den ene kortsiden inn mot midten, og den andre kortsiden over der igjen. Skjær leiven i 18 omtrent like store remser.

