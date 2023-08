Smelt 60 g smør i en stekepanne og fres eplebitene et par minutter. Dryss over 60 g sukker og la det syde et par minutter til – til eplebitene er knapt møre og det ligner en marmelade. Avkjøl.

Kjevl deigen ut til et stort rektangel, cirka 50 x 70 cm. Bland sammen brunt sukker og kanel. Pensle eller smør smøret jevnt utover leiven. Dryss over sukkerblandingen og fordel eplefyllet oppå der igjen.

