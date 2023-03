Kjevl ut deigen til en cirka 2 cm tykk leiv på et godt melet bakebord. Trykk ut passe store sirkler (cirka 8-10 cm i diameter) med en rund utstikker eller et glass. Etterhev bollene i cirka 15 minutter. Varm smult eller olje til cirka 165 grader i en frityrgryte eller en tykkbunnet gryte med høye kanter (sjekk eventuelt at frityren er passe varm med en deigklump: Det skal frese godt når du legger den i, men den må ikke bli brun med en gang). Løft bollene, kun noen få om gangen, forsiktig opp og over i frityren. Stek bollene gylne på begge sider. Rull de nystekte bollene i sukker.