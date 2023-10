Kringle med kvikk lunsj og appelsin

Grovhakk to Kvikk lunsj-plater og riv skallet av to små appelsiner med et rivjern. Bruk kun det ytterste skallet og ikke noe av det hvite. Spar cirka 1/3 av appelsinskallet til topping etter kringlen er stekt.

Elt deigen sammen og rull den til en tykk pølse som igjen kjevles ut til et rektangel. Smør deigen med mykt smør og dryss over et jevnt lag med sukker, hakket Kvikk lunsj og revet appelsinskall.

Bruk en stor kniv og splitt rullen i to på langs, men la 2 cm være igjen slik at den henger sammen i den ene enden.

