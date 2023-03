Sjokoladedonuts

Dryss litt mel over deigen og dekk til bollen med plastfolie. La deigen heve til dobbel størrelse.

Dryss litt mel over deigen og dekk til bollen med plastfolie. La deigen heve til dobbel størrelse.

Kjevl ut deigen til omtrent 2 cm tykkelse på et godt melet bakebord. Trykk ut passende sirkler. Det enkleste er å trykke ut sirklene med en «kakeutstikker», men det går også greit med et glass. Trykk ut midten med en litt mindre utstikker. La kakene etterheve i omtrent 15 minutter.

Kjevl ut deigen til omtrent 2 cm tykkelse på et godt melet bakebord. Trykk ut passende sirkler. Det enkleste er å trykke ut sirklene med en «kakeutstikker», men det går også greit med et glass. Trykk ut midten med en litt mindre utstikker. La kakene etterheve i omtrent 15 minutter.

Varm oljen til omtrent 165 grader. Har du ikke en frityrgryte, kan du bruke en vid og tykkbunnet gryte med høye kanter. Det holder at oljen står 5 cm opp langs kanten.

Varm oljen til omtrent 165 grader. Har du ikke en frityrgryte, kan du bruke en vid og tykkbunnet gryte med høye kanter. Det holder at oljen står 5 cm opp langs kanten.

Løft kakene forsiktig opp, legg dem i gryten og stek dem gylne i den varme oljen. Når undersiden har blitt fin og gyllen, vender du dem over på den andre siden. La donuten få renne av seg på litt kjøkkenpapir.

Løft kakene forsiktig opp, legg dem i gryten og stek dem gylne i den varme oljen. Når undersiden har blitt fin og gyllen, vender du dem over på den andre siden. La donuten få renne av seg på litt kjøkkenpapir.