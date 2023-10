Scones med appelsin og Kvikk Lunsj

Disse sconesene gir skikkelig påskestemning med smak av kjente og kjære påskeinnslag, nemlig appelsin og Kvikk Lunsj. Scones er dessuten kjapt og enkelt å lage og blir fort en favoritt blant både store og små.



Jeg bruker bevisst kaldt smør når jeg lager disse sconesene. Det gjør at smøret smuler seg i det tørre uten å smelte helt, hvilket gjør at sconesene får ekstra god konsistens.



Når man lager scones, er det alltid viktig å huske på at deigen skal knas så lite som mulig. Jeg pleier å bruke en gaffel når jeg blander deigen i starten, og bruker hendene forsiktig bare helt til slutt for å klemme deigen sammen. Da unngår man harde, kompakte scones og får scones med myk og luftig konsistens i stedet.



Jeg har pyntet mine scones med et melisdryss, men de blir også veldig gode hvis man ringler over litt tynn melisglasur laget av melis og litt presset appelsinsaft.



Tips:

Scones smaker aller best varme rett fra ovnen, og bør spises samme dag de er laget. Hvis de oppbevares lenger, kan de bli tørre, men da hjelper det å varme dem litt i mikroen. Scones er kjempefine å fryse og tiner raskt! De bør da fryses samme dag de er laget og spises samme dag de tines.



Oppskrift og foto: Kristine Ilstad/Det søte liv