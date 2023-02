Semlor - svenske fastelavnsboller

Navnet «semlor» stammer fra det latinske navnet «simla», som betyr «det fineste hvetemelet». Semlor kjennetegnes av at bollene hules ut etter steking. Innmaten fra bollene blandes så med varm melk og mandelfyll og legges tilbake inni bollene. Før servering gjøres bollene lekre med store mengder pisket krem og melisdryss. Så godt, så godt - at det til og med sies at svenske Kung Adolf Fredrik spiste seg i hjel på semlor i 1771!

Dette er en ekte svensk oppskrift som gir 14 deilige kremboller!