Kanelsnurrer

Utbaking

Skjær leiven i 16-18 like brede remser. Hold en remse i den ene hånden og tvinn den et par ganger før du snurrer den to ganger rundt din andre hånds peke- og langfinger. Ta tak i enden på remsen med peke- og langfingeren og «dra» den gjennom, slik at enden kommer på undersiden av knuten. Legg knutene over på stekebrett dekket med bakepapir.