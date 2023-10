Det finnes alltid en grunn til å fylle hjemmet med duften av nybakte kanelboller! Jeg liker å lage mine store og myke, og for å få til det, bruker jeg den samme bolledeigen som jeg bruker for å lage verdens beste boller. Jeg fyller kanelbollene med masse smør, sukker og kanel.



Når du kjevler ut deigen til en stor, firkantet leiv, får du kanelboller med mange kanelsvinger. Trikset er bare å kjevle deigen såpass bred at du må rulle mange omdreininger når du ruller sammen leiven til en rull. Da får du en stor og fin kanelspiral inni kanelbollene.



Dette er en stor porsjon som gir cirka 30-35 store kanelboller.



Oppskrift: Kristine Ilstad/Det søte liv