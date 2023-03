Berlinerboller

I Berlin går berlinerboller under navnet pannekaker, det er mulig det er bare vi som kaller dem for berlinerboller.

At smultbollene er gode er det i hvert fall ingen tvil om. Varme, nystekte berlinerboller er rett og slett uimotståelig. De kan gjerne fylles med både epler, sjokolade eller vaniljekrem, men det er deilig tykt bringebærsyltetøy som duger for meg.



Eneste problemet er at disse himmelske bollene er farlig gode og ikke må nytes for ofte. Det kan i verste fall føre til at kroppsfasongen endrer seg. For visst er de søte og deilige, men hvem vil vel egentlig ligne på en berlinerbolle?

Spis med måte og se opp for dårlige etterligninger!