Kanelknuter fra Bakeriet i Lom

Hver dag i sommermånedene selger Bakeriet i Lom over 3000 håndlagde boller, og over tusen av disse er deres kjente kanelknuter.



– Disse kanelbollene er kjempegode. Særlig er kombinasjonen av det sprø og det saftige helt fantastisk, sier mannen bak både bakeriet og kanelbollene, baker og kokebokforfatter Morten Schakenda.



Schakenda sier hemmeligheten bak god, søt gjærbakst er å bruke meierismør, helmelk og ferske egg. I tillegg er det viktig å tilsette det kalde smøret i deigen helt på slutten. Da får man en mye strammere deig, som det er enklere å jobbe med. Ellers er det viktig å ikke smøre for mye fyll i bollen, for da renner det ut og blir til brent karamell i ovnen. Denne oppskriften gir cirka 16 kanelsnurrer.



Oppskriften er hentet fra boken «Om boller, brød og tilfeldigheter fra Bakeriet i Lom» på Aschehoug Forlag.