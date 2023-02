Solskinnsboller

Vi befinner oss i en årstid med mye uteaktivitet, og med barn i huset følger det gjerne en hel skokk nabounger med når mor roper: Boller og saft på terrassen! Da er det godt jeg har laget et lite berg av disse saftige solskinnsbollene laget med kanel, sukker og vaniljekrem.



Du kan saktens ha på et lite lag med melisglasur på toppen, men selv syntes jeg disse smaker best uten. For å få en karamellaktig smak og en knasende sprø skorpe har jeg smurt inn deigen med et tynt lag smør og brunt sukker. Og selvfølgelig drysset på litt kanel i svingene.



Du velger selv om du vil lage vaniljekremen selv eller kjøpe den ferdig. Ikke skjær deigemnene for store. De skal være litt tynne og flate. Jeg tviler på at du får mange til overs, men skulle det skje kan du putte dem i fryseren og ha til neste kosestund. I sol eller regn.