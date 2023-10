Skillingsboller, kanelboller eller kanelsnurrer, kjært barn har mange navn. Skillingsboller er snurrer med kanel og sukker i svingene, men også med ekstra sukker på toppen.



Mange steder i landet blir denne bollen kalt for bergenske skillingsboller fordi det sies at bollen har sin opprinnelse fra Bergen. Navnet kommer fra at bollen i gamle dager kostet én skilling stykket.