Påskekylling-boller

Slik lager du påskens søteste kyllinger - nemlig disse bollene formet som påskekyllinger.



Deigen lages kvelden før og heves i kjøleskapet over natten og formes på morgenen. Beregn 10-12 timer til heving. En kaldhevet deig er ikke bare praktisk, men den er også enkel å jobbe med når du skal lage unike former av deigen.



Tips: Bruk en deigskraper til å dele opp deigen når du skal forme bollene. Jobb med ett deigemne av gangen og dekk til resten med plastfolie slik at resterende deig ikke tørker ut mens du former. Ikke bruk mer mel enn nødvendig under formingen - deigen er kald så den skal være enkel å jobbe med.



Oppskrift av: Tuva Elise Henriksen / Bread by Elise