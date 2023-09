Gresskarboller

Lag disse gøyale og luftige gresskarbollene til Halloween!



Deigen er laget på søt surdeig med den asiatiske bakemetoden Tangzhong. Metoden innebærer at man tar utgangspunkt i en jevning av mel og væske, noe som fører til at deigen klarer å ta til seg mer væske. Det gir bakverk som holder seg saftig og mykt lengre.



Til bakingen trenger du en aktiv surdeigsstarter som er matet kvelden i forveien. Deretter trenger du to dager til selve bakingen.



Bollene smaksettes med brunt sukker og gresskarpuré. Pureen kan du lage selv eller kjøpe. Går du for butikkvarianten er det viktig å passe på at pureen kun inneholder gresskar.



Den morsomme gresskarfasongenen lages ved hjelp av hyssing som fjernes etter steking. Denne teknikken kan også brukes på andre typer deig, så lenge du knyter hyssingen fast før heving.



TIPS: Her er det lurt å lese grundig gjennom hele oppskriften før du setter i gang.



Oppskriften er laget av Bread By Elise i samarbeid med Matkanalen.